7 مليارات و400 مليون للمدينة والمستشفى الجامعي في الأحساء

عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)

أعلن مدير جامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز الساعاتي أن إجمالي تكاليف إنشاء المدينة الجامعية والمستشفى الجامعي بلغت 7 مليارات و400 مليون ريال ونقلت حتى الآن ثمانية قطاعات من مقر الجامعة القديم إلى المدينة الجامعية وهي كلية العلوم الزراعية والأغذية وكلية إدارة الأعمال وكلية العلوم وكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات وكلية التربية وكلية الطب البيطري والثروة الحيوانية والمكتبة العامة وقاعة الاحتفالات الكبرى وما يتبعها من القناة الفضائية والقاعات المساندة. وقال الدكتور الساعاتي سيتم منح الطالبات والطلاب نصيبهم من الإسكان الجامعي في هذه المدينة التي تتكون من 50 مبنى أكاديمياً كما زيدت مساحة الأرض المخصصة للمستشفى الجامعي في الأحساء من مليونٍ إلى مليونٍ ونصف متر مربع وإنشائه بمبلغ 492 مليوناً و855 ألفاً و427 ريالاً على طريق الرياض العقير مع الدائري الشرقي ويتكون من 11 طابقاً تحتوي 13 غرفة عمليات و400 سرير للتنويم ووحدة أشعة متخصصة بالإضافة إلى أقسام للطوارئ والأمراض الصدرية والقلب والنساء والولادة والأطفال حديثي الولادة وجراحات اليوم الواحد ووحدة للعناية المركزة ومبنى للعيادات الخارجية مكون من أربعة طوابق يحتوي عيادات في جميع التخصصات الطبية ومباني الخدمات ومبنى المبردات المركزي، مؤكدا بأن تصميم المستشفى يعد الأرقى في الشرق الأوسط من الناحية العمرانية والخدمية حيث فاز بجائزةٍ دوليةٍ مُنحت لمصمم المشروع زهير فايز ومشاركيه للاستشارات من الجمعية الأمريكية للمعماريين وتأمل الجامعة أن يكون هذا الصرح الطبي الشامخ إضافةً متميزةً فيما يشهده الوطن من نهضةٍ واسعةٍ في مجال الصحة والتعليم الطبي.وأضاف مدير جامعة الفيصل أنه لابد من الاعتراف بالفضل للقيادة الرشيدة بكل الإنجازات التي تحققت للجامعة من تطوير في برامجها وتحديث إمكاناتها والتوسع في أبحاثها.