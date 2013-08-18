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دورة لحفظ القرآن للجامعيات في بيشة

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دورة لحفظ القرآن للجامعيات في بيشة دورة لحفظ القرآن للجامعيات في بيشة

 عبدالله آل قمشة (بيشة)

تقيم الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في بيشة دورة مكثفة لحفظ القرآن الكريم كاملا خلال سنة دراسية بشهادة معتمدة من الجمعية تعطي الأفضلية في التوظيف والعمل الخيري.أوضح ذلك أمين الجمعية الشيخ صالح سفر الغامدي، وأضاف أن التسجيل يبدأ اعتبارا من اليوم الأحد الساعة العاشرة صباحا في دار الحافظات بالمخطط شمال مكتب العمل في بيشة، وأشار الغامدي إلى أن البرنامج يشمل حفظ القرآن الكريم ومراجعته خلال عام دراسي واحد، والبرنامج خاص بالفتيات اللآتي أنهين الدراسة الجامعية ولم يتيسر لهن التوظيف وستكون الدراسة في الفترة الصباحية من الساعة السابعة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا وفق خطة دراسية محددة للحفظ والمراجعة.

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