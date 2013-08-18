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الصفا والمخرف ووادي القاط في ترقب البعوض.. والبلدية تتجاهل محاسبة المقاول

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الصفا والمخرف ووادي القاط في ترقب البعوض.. والبلدية تتجاهل محاسبة المقاول الصفا والمخرف ووادي القاط في ترقب البعوض.. والبلدية تتجاهل محاسبة المقاول

 محمد مكي (صبيا)

تشكو قرى الصفا والمخرف ووادي القاط التابعة لمركز بلغازي في محافظة العيدابي بمنطقة جازان من تراكم النفايات بالممرات والطرق العامة، وأبدى السكان تخوفهم وقلقهم من انتشار الأمراض الوبائية بسبب تكاثر البعوض والحشرات جوار أكوام النفايات التي باتت مرتعا لها بعيدا عن الرقيب وعيون الصحة والبلدية.وأبدى المواطن جابر بن يحيى الغزواني (أحد سكان تلك القرى) أسفه من تجاهل بلدية العيدابي لقراهم رغم مراجعتهم المتكررة وإبلاغهم عدة مرات بدون أي تجاوب. ووصف تجمع النفايات بالحالة المأساوية التي تعيشها قراهم ناهيك عن الأخطار الصحية التي تهددهم بسبب تراكمها، وأضاف أن النفايات باتت منظرا مألوفا في قراهم بسبب تكومها دون أي تحرك من شركة النظافة المتعاقدة مع بلدية العيدابي مما يثبت ضعف رقابة البلدية تجاه الشركة.وناشد السكان أمين منطقة جازان المهندس عبدالله القرني بالنظر إلى قراهم ووضع الحلول العاجلة واتخاذ التدابير اللازمة تجاه الشركة لتقاعسها عن أداء عملها.من جانب آخر، حاولت «عكاظ» التواصل مع المسؤولين في أمانة جازان للتعليق على الموضوع ولكن دون جدوى.

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