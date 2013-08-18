الأمطار تحول شوارع نجران إلى مستنقعات

قايد آل جعرة (نجران)

مع كل قطرة مطر تهطل على منطقة نجران تتحول شوارع المدينة الى برك ومستنقعات في ظل غياب مشروع تصريف المياه في اغلب شوارع منطقة نجران ومحافظاتها، وبرغم مرور ثلاثة ايام على هطول الامطار الاخيرة التي شهدتها منطقة نجران لا تزال بعض شوارع نجران تحتضن مياه الامطار رغم الجهود التي تبذلها إدارة الكوارث والأزمات في أمانة نجران لسحب المياه من الشوارع التي تعاني من المستنقعات وفتح الطرقات التي تحاصرها الامطار الا ان المياه لا تزال تغمر بعض شوارع المدينة ولم تسلم الشوارع المؤدية إلى مقر مبنى أمانة نجران في حي الفيصلية وسط المدينة التي تحولت هي الاخرى الى مستنقعات خصبة للبعوض الذي أثار مخاوف أهالي وسكان المنطقة من الأمراض.وعلق المواطن نايف عبدالله قائلا إذا كانت امانة نجران تشاهد شوارعها مليئة بمياه الامطار التي لوثتها السيارات ولم تحرك ساكنا فعلى المواطنين عدم الانزعاج من المياه المتجمعة امام منازلهم التي خلفتها مياه الامطار . ورصدت «عكاظ» بالصور معاناة أهالي القرى الغربية في مدينة نجران مع هطول الامطار حيث حاصرت سيول الامطار اهالي قرية زور وادعه واغلقت الشارع الوحيد للقرية، في ظل عدم اكتمال مشروع تصريف السيول في القرية والذي تنفذه الامانة، ورغم ظهور العديد من اللجان للوقوف على تدارك توقف المشروع ولكن لم تنجح تلك اللجان ولا يزال المشروع متوقفا منذ سنوات.