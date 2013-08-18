مطاعم ضلع في أبها تحصد 3 ملايين في الربيع

عبد الله آل يحيى (أبها)

تحقق 7 مطاعم في منطقة ضلع بتهامة عسير، 12 كم طريق ابها/ الدرب، مكاسب صافية قدرها مختصون ومستثمرون من اصحاب المطاعم 3 ملايين ريال في مواسم الربيع، وقد تفوق ذلك في بعض الأحيان، ويأتي تلهف المواطنين الذين يقطنون منطقة عسير على ارتياد تلك المطاعم لعدة عوامل اولها حبهم للوجبات الشعبية مثل المضغوط واللحوم على وجه الخصوص ولكون ضلع التي تقع فيها المطاعم دافئة بسبب انخفاض موقعها في الوقت التي تصبح منطقة عسير باردة بسبب ارتفاع موقعها، كما تعتبر ايام آخر الأسبوع ذروة تشغيل المطاعم بسبب كثافة المعلمين التي تقدر بالمئات من خلال جمعيتهم المعروفة منذ سنوات طويلة وايضا العطلة الأسبوعية، ويتركز تقديم هذه المطاعم على وجبات اللحم المضغوط والمظبي وبالذات المضغوط ويعمل فيها عمالة معظمها بنغالية وهندية، واشار المستثمر لأحد المطاعم تركي عسيري ان المكاسب هائلة ويتمركز لكون المنطقة تقع اسفل منطقة عسير باتجاه البحر الأحمر وبعيدة عن البرودة في فصل الشتاء والربيع وهو الموسم الذي تنشط فيه هذه المطاعم وتتدفق على اثرها سيولة مالية ضخمة في الغذاء. من ناحية اخرى اشار الاستشاري مانع عسيري الى خطورة انتشار ظاهرة اكل اللحوم بهذا الشكل في المطاعم وخصوصا انه يقدم مع طهيها الكثير من الزيوت اضافة لشحم الأغنام والخرفان وغيرها، وهي ما قد تتسبب في امراض خطيرة على القلب، وقال للأسف يرابط الكثير سنوات على هذه المأكولات الدسمة ثم يفاجأ في نهاية المطاف بأن لديه شريانا مسدودا او مرضا آخر خطيرا في القلب بسبب تلك السوائل الدسمة من الزيوت وغيرها.