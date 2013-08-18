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مصلى العيدين

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مصلى العيدين مصلى العيدين
المصلون من النساء والأطفال والرجال من المواطنين والمقيمين في مصلى العيدين أبدوا استياءهم الشديد من موقع المصلى في أسفل أحد الجبال خلف سجون منطقة الباحة.. وذلك لصعوبة الوصول إليه وعدم وجود المواقف الكافية له.. الأطفال والنساء والرجال من المصلين يسألون مدير عام الشؤون الإسلامية بالباحة أحمد الحازمي: هل يرضيك منظر الأطفال والنساء والرجال وهم يتسلقون الجبال والمدرجات الزراعية من أجل الوصول للمصلى يوم عيد الفطر المبارك؟ حيث قطعوا مسافات كبيرة عبر المدرجات الزراعية للوصول للمصلى وذلك لعدم وجوده في المكان المناسب.عبدالخالق ناصر الغامدي

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