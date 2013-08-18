«عقرم وعقيرم» يحمي المواطنين من السيول

حملت المواطنين مسؤولية تدني مستوى النظافة .. أمانة نجران لـ«عكاظ» :

قايد آل جعرة (نجران)

طمأنت أمانة منطقة نجران السكان في حي الشرفة جنوبي شرق مدينة نجران من أن لا خوف عليهم من سيول الأمطار، مشيرة إلى أن مشاريع جار تنفيذها في الحي. وبين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في أمانة المنطقة بالنيابة مشبب علي ظافر حنظل، بأن هناك العديد من المشاريع الجاري تنفيذها بحيي الشرفة الشمالية والجنوبية من بينها مشاريع لدرء مخاطر السيول في مخطط الشرفة الجنوبية، مبينا أنه تم وضع مشروع تجميع مياه وخط أنابيب يؤدي إلى وادي نجران الرئيسي، وقال إن من بين هذه المشاريع التي لازالت تحت الترسية «عقرم وعقيرم»، وهو عبارة عن حوض وقناة يجمعان مياه مفتوحة ومغلقة من الشرفة الشمالية إلى مجرى وادي نجران، وأضاف حنظل أن الأمانة لم تغفل مشاريع الإنارة حيث يجري العمل على وضع القواعد الخرسانية الخاصة بالأعمدة الكهربائية، وسيتم عمل الحفريات الترابية بعد استخراج تراخيص الحفر من قبل إدارة تعيين المشاريع، لافتا إلى أن كميات المشروع بحي الشرفة الشمالية والجنوبية بلغ عددها 2394 عمود إنارة.وعن مشاريع السفلتة، أشار حنظل إلى أن العمل جار على سفلتة الأحياء المذكورة حيث تم إنجاز ما يقارب 28% ونسبة المدة المنقضية بالمشروع 37% أما بالنسبة لمشروع عقرم وعقيرم فقد تم إنجاز 30% من المشروع ونسبة المدة المنقضية 52% ونسبة الإنجاز في الحي 60%، وعن أسباب تدني النظافة أوضح أن ذلك يعود إلى عدم اعتماد مخصصات لها وانتشار الحيوانات النافقة، رغم تواجد فرقة متكاملة لمنطقة الشرفة تتكون من عدد 3 ضواغط كبس نفايات وقلابات عند الحاجة، بالإضافة إلى تكرار رمي المخلفات من المواطنين باستمرار بالأماكن غير المخصصة دون وعي، الأمر الذي يعيق عملية النظافة لتجميع المخالفات علما بأن المحطة الانتقالية لمكب النفايات قريبة من الموقع.