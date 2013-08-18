لن أزيد على ما أوضحته إمارة نجران

رفض التصوير والتعليق على شكاوى بعض الأفراد اللواء المقبل لـ «عكاظ»:

قايد آل جعرة (نجران)

سجل مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن المقبل زيارة مفاجئة وخاطفة لمنطقة نجران التقى خلالها أفراد المرور في مواقع العمل الميدانية، وحرص على مناقشتهم والاستماع لطلباتهم كما وقف على أبرز المشكلات التي تواجههم.وتابعت «عكاظ» جولة اللواء المقبل السرية التي حرص أن تكون بعيدة عن أعين الإعلاميين والتقته في آخر نقطة لجولته قبل توجهه إلى عسير، حيث رفض التصوير، مشيرا إلى أن إدارة مرور نجران ستزود جميع وسائل الإعلام بصور من جولته كما رفض التعليق على الشكاوى التي رفعها عدد عدد من الأفراد وما توصلت إليه لجنة التحقيق المكلفة من وزارة الداخلية مكتفيا بالقول «لن أزيد على ما ذكر عن طريق إمارة نجران»، وبين اللواء المقبل أنه لم يزر مقر إدارة مرور نجران، وإنما حرص على الوقوف ميدانيا على مجريات العمل، وعند سؤاله عن مدى رضاه على ما وجده أثناء هذه الجوله قال «ما شاء الله».من جانبه، قال مدير مرور نجران العقيد علي آل هطيلة إن اللواء المقبل قام بجولة مفاجئة على جميع النقاط المرورية، والتقى الأفراد واستمع إلى طلباتهم ومشكلاتهم، مبينا أن التوجه هو الدفع بالأفراد إلى الميدان بدلا من العمل المكتبي خاصة بعد توفر أجهزة الحاسب الآلي في الإدارة لاستخراج الرخص آليا وإنجاز المعاملات الإدارية، مبينا أنه تم دعم الإدارة بعدد من أفراد مرور الرياض وسيارات تسهم في إنجاح الخطط التي أعدت مسبقا وستنفذ قريبا، ورفض العقيد آل هطيلة التعليق أيضا على شكاوى عدد من الأفراد ونتائج التحقيقات مكتفيا بالقول «لا أزيد على ما نشر عن طريق الإمارة».