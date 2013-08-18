192 حادثا شهدتها الطرق برمضان وأغلبها في مشروع «متعثر»

عبدالله آل قمشة (بيشة)
سالت دماء 35 شخصا على طرق بيشة خلال شهر رمضان الماضي والذي شهد 192 حادثا مروريا باشرها مرور المحافظة. أوضح ذلك مدير شعبة مرور بيشة المقدم مفلح بن ناصر الشهراني، مضيفا أن النتائج الدامية لحوادث رمضان 16 وفاة، و19 إصابة، وهذه الحوادث هي التي باشرها المرور فقط، وهناك حوادث أخرى باشرتها الشرطة ولم تدخل ضمن إحصائية المرور لهذه الفترة، وأشار المقدم الشهراني إلى أن أغلب الحوادث خلال رمضان كانت على طريق بيشة ـ رنية الذي يشهد تنفيذ مشروع ازدواجية متعثر، وأن إدارته خاطبت الجهات المختصة عن سوء الطريق، ولم يستجد شيء في ذلك.وعن افتتاح مراكز للمرور على الطرق التي تربط بيشة بالمحافظات المجاورة أكد المقدم الشهراني أن هناك نية لافتتاح مراكز على هذه الطرق من بينها إعادة افتتاح مركز مرور صمخ الذي سيخدم طريق بيشة ــ خميس مشيط وهو الطريق الذي شهد خلال السنوات الماضية أرقاما مزعجة من الحوادث نتج عنها خسائر كبيرة في الأرواح والمركبات، وأضاف الشهراني أن طرق بيشة ــ العلاية، وبيشة ــ الباحة، وبيشة ــ تثليث، وبيشة ــ الرياض الجديد جميعها تستحق افتتاح مراكز للمرور حتى تساهم في ضبط الحركة المرورية، ومباشرة الحوادث المرورية في الوقت المناسب، مؤكدا أن مدير مرور منطقة عسير يولي هذه الطرق اهتماما كبيرا، ووعد بدعم مرور بيشة بالضباط والأفراد والمركبات وكل الإمكانات بما يحقق حركة مرورية آمنة على هذه الطرق.