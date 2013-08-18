سفير مصر في فرنسا: نرفض تدويل الأوضاع في القاهرة

كتب : أ ش أ الأحد 18-08-2013 02:55

في إطار الاتصالات المتواصلة التي تجريها السفارة المصرية في باريس مع السلطات الفرنسية لتوضيح ما يجري على أرض الوطن، التقى السفير محمد مصطفى كمال، سفير مصر في باريس، بالقائم بأعمال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية.

وجدد السفير، التأكيد على الرفض المصري التام لتدويل الأوضاع في البلاد، كما قام بتوضيح حقيقة ما يجري على الأرض في مصر، داعياً إلى استناد المواقف الفرنسية إلى تلك الحقائق وليس المعلومات المغلوطة التي تتداولها بعض وسائل الإعلام.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أمس، أن السفير المصري التقى أيضاً بنائب مدير إدارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية الفرنسية للتأكيد على الرفض المصري لتناول الشأن الداخلي في مجلس الأمن الدولي، وتوضيح حقيقة الأعمال الإرهابية التي تواجهها الدولة المصرية.