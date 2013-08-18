أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

سفير مصر في فرنسا: نرفض تدويل الأوضاع في القاهرة

Google+ Print
سفير مصر في فرنسا: نرفض تدويل الأوضاع في القاهرة سفير مصر في فرنسا: نرفض تدويل الأوضاع في القاهرة

كتب : أ ش أ الأحد 18-08-2013 02:55

في إطار الاتصالات المتواصلة التي تجريها السفارة المصرية في باريس مع السلطات الفرنسية لتوضيح ما يجري على أرض الوطن، التقى السفير محمد مصطفى كمال، سفير في باريس، بالقائم بأعمال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية.

وجدد السفير، التأكيد على الرفض المصري التام لتدويل الأوضاع في البلاد، كما قام بتوضيح حقيقة ما يجري على الأرض في مصر، داعياً إلى استناد المواقف الفرنسية إلى تلك الحقائق وليس المعلومات المغلوطة التي تتداولها بعض وسائل الإعلام.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أمس، أن السفير المصري التقى أيضاً بنائب مدير إدارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية الفرنسية للتأكيد على الرفض المصري لتناول الشأن الداخلي في مجلس الأمن الدولي، وتوضيح حقيقة الأعمال الإرهابية التي تواجهها الدولة المصرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية