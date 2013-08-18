إرشادات نفسية وتربوية لعلاج مشكلة السرقة لدى الأطفال

يقول الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، لعلاج مشكلة السرقة لدى الأطفال اتباع بعض الإرشادات التربوية والنفسية للحد من هذه الظاهرة عند الأطفال ومن أهمها:

ـ توفير ما يلزم الطفل من احتياجاته الأساسية من مأكل وملبس ومشرب وما إلى ذلك.

ـ توجيه الطفل أخلاقياً وديناً، وأن توضح له عقاب من يفعل ذلك عند الله فقد يكون الطفل يجهل معنى السرقة أو يقلد صديق له.

ـ احترم ممتلكات الطفل الخاصة.

ـ عدم تأنيب الطفل أو عقابه أو توبيخه أو التشهير به على سلوك السرقة أمام الغير حتى لا يلجأ للتكرار.

ـ سرد بعض القصص على الطفل والتى توضح له السارقين ولكن لا تشير إلى أنه منهم.

ـ استخدام التعزيز للطفل عندما لا يسرق فى يوم ما كمكافأة باصطحابه لرحلة مميزة أو إعطاءه بعض النقود.

ـ عند ملاحظة الطفل وهو يسرق ممتلكات غيره ندعه يعود بها لصاحبها وأن يعتذر له ونعده بمكافأة أو هدية قيمة أن هو فعل ذلك.

ـ حاول أن تشعر طفلك بحبك وحنانك فقد يسرق الطفل لشعوره بالنقص فيعوض ذلك بالسرقة حتى يرضى ذاته.

ـ ابعد طفلك عن أصدقاء السوء الذين يزينون له مثل هذه السلوكيات.

ـ شجع الطفل على الحوار وإظهار ما يكبته فى نفسه.

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