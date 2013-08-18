ما أسباب مشكلة قضم الأظافر عند الأطفال؟

يشغل كثيراً من الأمهات والآباء مشكلة قضم الأظافر، لدى الأطفال فى السن المبكرة، حيث إنها تلازمهم فى مرحلة ما بعد الطفولة وهنا يبين لنا الدكتور جمال شفيق أحمد ـ أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، أسباب مشكلة قضم الأظافر عند الأطفال.

ـ تقليد الكبار الذين يقومون بعادة قضم الأظافر أو الأطفال من نفس أعمارهم.

> ـ رد فعل الطفل تجاه موقف معين من المعلمة أو الأم.

ـ محاولة الطفل التخلص من زوائد الأظافر.

ـ القلق والتوتر العصبى ويقوم الطفل بقضم الأظافر تفريغ لمشاعره.

ـ عندما يواجه الطفل بالنقد لفعله سلوكا معينا كنوع من الخجل أو الهروب.

ـ شعور الطفل بالغيرة من شخص معين.

ـ مرور الأسرة بظروف عائلية أو مادية صعبة تؤثر على الأطفال كالانفصال أو الفقر بعد الغنى.