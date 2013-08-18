د. أحمد خير الله: عقار الإيدز الجديد " Tivicay" أظهر فاعلية كبيرة

أشار الدكتور أحمد سمير خير الله، المدرس بكلية الصيدلة- جامعة بنى سويف، والحاصل على درجة الدكتوراة فى مجال الميكرو بيولوجيا والمناعة من جامعة نوتنجهام البريطانية إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA قد صدقت فى الثانى عشر من شهر أغسطس الجارى على دواء جديد لعلاج الفيروس المسبب لمرض نقص المناعة البشرى (الإيدز).

وتابع خير الله أن الدواء الجديد الذى تنتجه شركة جلاكسو (GlaxoSmithKline- GSK)، والذى أطلق عليه إسم Tivicay، يحتوى على مادة فعالة تسمى dolutegravir، ويقوم الدواء الجديد بتعطيل عمل إنزيم الـintegrase، وهو أحد الإنزيماتِ الضروريةِ التى يعتمد عليها الفيروس لكى يندمج مع الحامض النووى للخلايا التى يقوم بمهاجمتها.

وأوضح خير الله، أن الدواء الجديد قد تم اعتماده ليتم استعماله من قبل البالغين، سواء الذين لم يتم علاجهم بأى وسيلة من وسائل علاجَ المرض أو الذين تم علاجهم سابقاً بأدوية أخرى، كما أن الدواء الجديد سيكون مطروحاً لعلاج الأطفالِ بشرط ألا يقل عمر الطفل عن 12 سنةِ، ولا يقل وزنه عن 40 كيلوغراما، كما يشترط أن لا يكون الشخص خاضعاً للعلاج بأدوية أخرى لَها نفس آليةِ العملِ.

وأضاف خير الله أن أمان وكفاءة الدواء الجديد فى البالغين قد تم اختبارها من خلال 2,539 مشاركِ خضعوا لأربع تجارب طبيَّةِ، وأظهرت النتائج فاعلية كبيرة للدواء الجديد (Tivicay) فى تَخفيض أعداد الفيروس لدى الأشخاص الذين خضعوا للتجربةِ.

وبالنسبة للآثار الجانبية التى تم رصدها أثناء الدِراساتِ السريريةِ فقد تضمنت الأرق والصداع، وفرطِ الحساسية، كما تم رصد بعض الاختلال فى وظائف الكبد فى الأشخاص المصابين أيضاً بالتهاب الكبد الفيروسى من نوع B أو C.

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