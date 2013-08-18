8 نصائح سريعة للمتظاهرين لتقليل أعداد الضحايا

نظرا لسقوط عدد كبير من الضحايا نتيجة عدم وجود أى خطة طبية للمتظاهرين إليك بعض النصائح السريعة للمحافظة على حياتك.

يقدم الدكتور محمد فتوح استشارى الجراحة العامة وجراحة المناظير كبير أطباء التحرير.

1. الحفاظ على سلامتك أولا لا تقترب من مكان أنت تعرف أنه خطر كى لا تزيد عدد الإصابات.

2. حافظ على هدوء أعصابك خاصة إذا رأيت أعدادا كبيرة من الضحايا أو القتلى.

3. ما لم تكن طبيبا إياك أن تتعامل مع مريض أو مصاب مثلما ترى فى التلفاز وتيقن أن دورك هو تثبيت حالة الإصابة إلى حين نقله إلى المشفى أو إلى أقرب طبيب أى تدخل منك لعلاج الحالة قد يؤدى إلى مضاعفات تقتل المصاب فعليا.

4. احتياطا احتفظ دوما بقفازات طبية فى جيبك لربما تعاملت مع شخص مصاب أو شخص ينزف لحماية نفسك.

5. لعلاج الاختناق بالغاز ابتعد عن المكان وللسكان يمكنكم وضع قطعة قماش قطنية مبللة على البلكونات فهى تقلل من تسرب الغاز إلى البيوت.

6. لا تستخدم أدوية تفتيح الشعب الهوائية أثناء انتشار الغاز لأنك تساعد على تسمم الدم أسرع.

7. حاول معرفة أماكن عربات الإسعاف ولا ضرر من أن تأخد أرقام تليفونات المسعفين وأن تكون على تواصل معهم.

8. لا تقم بخياطة أى جرح نهائيا لأى مريض بل قم بالضغط على الجرح حتى يتوقف النزيف إذا لم يتوقف قم بربط الجرح بشدة وقم بنقله إلى أقرب مكان.

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