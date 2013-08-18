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الداخلية : ضبط 385 شخصاً كانوا بمسجد الفتح بينهم 3 أيرلنديين وتركي وسوري

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الداخلية : ضبط 385 شخصاً كانوا بمسجد الفتح بينهم 3 أيرلنديين وتركي وسوري الداخلية : ضبط 385 شخصاً كانوا بمسجد الفتح بينهم 3 أيرلنديين وتركي وسوري

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية انتهاء الأجهزة الأمنية مساء أمس السبت، من أعمال تمشيط مسجد الفتح برمسيس ، وذلك عقب إحكام السيطرة على كافة الأحداث التى شهدتها تلك المنطقة وإخلاء المسجد من المعتصمين به .

وأوضحت وزارة الداخلية – فى بيان لها – أنه تم إلقاء القبض على 385 ممن كانوا بداخل المسجد من بينهم ثلاثة أيرلنديين ، وتركى وسورى تقوم الأجهزة الأمنية المعنية بفحصهم .

وأضافت أن أعمال تمشيط المسجد أسفرت هى الاخرى عن ضبط بندقيتين آليتين ، وبندقية خرطوش نصف آلية ، و4 فرد خرطوش محلية الصنع ، و24 زجاجة مولوتوف وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة ، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها فى ملاحقة وضبط العناصر المتورطة فى الأحداث الإرهابية واستهداف المنشآت الحكومية والشرطية .

أعلنت وزارة الداخلية أن الجهود أسفرت حتى الأن عن ضبط 56 من كوادر تنظيم الإخوان بمختلف المحافظات ، دون أن تسمى تلك الكوادر .

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