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«تحالف دعم الشرعية» يدعو للتظاهر اليوم ضد «الانقلاب»

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«تحالف دعم الشرعية» يدعو للتظاهر اليوم ضد «الانقلاب» «تحالف دعم الشرعية» يدعو للتظاهر اليوم ضد «الانقلاب»
دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي تقوده جماعة الإخوان، أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى التظاهر، اليوم الأحد، ضد ما وصفه بـ«الانقلاب». وأضاف التحالف، فى بيان مساء السبت: «قام الانقلابيون الدمويون بحرق وتدمير المساجد، وكان آخرها مسجد رابعة العدوية، واليوم يقومون هم وجنودهم من الجيش والشرطة والبلطجية باستكمال التعدي على حرمات وبيوت الله في انتهاك لأحد أشهر مساجد وهو مسجد الفتح». ودعا التحالف جماهير الشعب إلى «الثبات واليقين بنصر الله، وأن إرادة الشعوب أقوى من الرصاص»، والنزول في مسيرات للقضاء على ما سماه «الحكم الإرهابي»، بحسب البيان.

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