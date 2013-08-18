داعية سلفي يبيح لمن يريد المشاركة في المظاهرات حلق اللحية خوفًا من البلطجية

أفتى الدكتور محمد عبد المقصود، الداعية السلفي، بجواز «حلق اللحية للخائف من البلطجية أو الأمن أو الجيش للوصول إلى المظاهرات والمسيرات المطالبة بعودة الرئيس (المعزول) محمد مرسي، في أمان». واستدل «عبد المقصود» في بيان على صفحته على «فيس بوك»، السبت، على فتواه بجواز حلق اللحية للخائف من الجيش والأمن والبلطجية، بحديث الصحابي حذيفة في صحيح الإمام مُسلم: «فابتلينا حتى كان أحدنا لا يصلي إلا سرا». وأضاف «عبد المقصود» أن شيخ الإسلام ابن تيمية رخص في حلق اللحية للمصلحة، والحفاظ على النفس.

شبكةعيونالإخبارية

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