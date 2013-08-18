الملياردير السوداني محمد إبراهيم ينتقد الرؤساء الأفارقة "المسنين"

كتب : أ ف ب الأحد 18-08-2013 00:09

انتقد الملياردير السوداني محمد إبراهيم، الذي تقدم مؤسسته جائزة قيمتها خمسة ملايين دولار إلى رؤساء الدول الأفارقة المنتخبين ديموقراطيا والذين أثبتوا جدارتهم في الحكم، اليوم، القادة الأفارقة للقارة المسنين الذين يحتكرون السلطة على حساب الشبان.

وفي كلمة ترحيب بالرئيس نلسون مانديلا، قال مو إبراهيم الذي جمع ثروته من قطاع الاتصالات إن متوسط عمر الرؤساء الأفارقة هو 60 عاما في قارة يشكل من هم دون الـ19 نصف سكانها، ثم قارن إفريقيا بالولايات المتحدة.

وقال إن الرئيس باراك "أوباما أصبح رئيسا في السابعة والأربعين من عمره وبيل كلينتون في السادسة والأربعين".

وأضاف أن "هؤلاء الأشخاص المنتخبين يقودون بلدا لا يعتبر أكبر قوة في العالم فقط بل لديه ناتج داخلي يبلغ ألف مليار دولار في السنة أي ما يفوق 15 مرة الإنتاج الاقتصادي لإفريقيا بأكملها".

وذكر محمد إبراهيم "لدينا رئيس في بلد مجاور يستعد في التسعين من عمره للترشح لولاية جديدة. ما هو الخطأ لدينا؟" وكان يلمح إلى رئيس زيمبابوي روبرت موجابي الذي أعيد انتخابه في يوليو في التاسعة والثمانين من عمره لولاية من خمس سنوات بعد 33 عاما في السلطة.

وقد أنشأ محمد إبراهيم جائزة سنوية في 2006 تحمل اسمه لمكافأة المسؤولين الأفارقة الذين انتخبوا ديموقراطيا وأثبتوا جدارة في الحكم من أجل المصلحة العامة.

وتمنح هذه الجائزة للفائز بها مكافأة أولى قيمتها خمسة ملايين دولار و200 ألف دولار طوال عشر سنوات.

وحصل عليها ثلاثة رؤساء سابقين هم جواكيم شيسانو من موزامبيق في 2007 وفستوس موجاي من بوتسوانا في 2008 وبيدرو بيرس من الرأس الأخضر في 2011.