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اتفاق ينهي نزاعا قبليا أسقط 8 قتلى على الأقل في جنوب الجزائر

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اتفاق ينهي نزاعا قبليا أسقط 8 قتلى على الأقل في جنوب الجزائر اتفاق ينهي نزاعا قبليا أسقط 8 قتلى على الأقل في جنوب الجزائر

كتب : أ ف ب منذ 30 دقيقة

تم التوقيع، أمس، على اتفاق لإنهاء نزاع قبلي أسفر منذ الثلاثاء، عن ثمانية قتلى على الأقل في أقصى الجنوب الجزائري، وفقما أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية أمس.

وتم التوصل إلى الاتفاق إثر لقاء جمع، مساء الجمعة، في مقر محافظة برج باجي مختار، ممثلين عن قبيلة برابيش العربية وادنان، المنتمية إلى الطوارق، بحضور وجهاء من المنطقة وممثلين عن برج باجي مختار، وفق بيان للمحافظة.

وأسفرت أعمال العنف في مدينة برج باجي مختار الحدودية عن سقوط ثمانية قتلى و41 جريحا بينهم ستة في حال حرجة، فضلا عن تخريب وإحراق ممتلكات عدة بحسب الأجهزة الإعلامية لولاية ادرار في معلومات أوردتها الوكالة الجزائرية.

واندلع الخلاف إثر محاولة سرقة محل تجاري قبل تدهور الوضع وحدوث مواجهات بين أعضاء في المجموعتين في المنطقة من الطوارق والعرب، وفق الوكالة الجزائرية.

وأشار البيان إلى أن الأطراف المختلفين توصلوا إلى اتفاق نهائي لحل خلافاتهم الخارجة عن مبادئ التسامح والتعايش التي عرف بها سكان المنطقة وفق البيان.

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