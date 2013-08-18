المربعات تزيِّن إطلالات نجمات هوليوود

طبعة المربعات "الترتان" من الطبعات التي تكرر ظهورها في إطلالات النَّجمات مؤخرًا، كما ظهرت في عروض أزياء مختلفة لدى أكبر دور الأزياء العالميَّة، وأخذتنا

دار Chanel في عرض مجموعة ما قبل الخريف 2013 إلى موطن هذه الطبعة الأصليّ، فعرضت المجموعة في اسكتلندا، حيث تظهر طبعة المربعات في اللباس التراثيّ الشَّهير هناك.

درجت هذه الطبعة بشكل كبير في سبعينات القرن الماضي، وها هي تعود الآن بأجمل صورها، ويمكن أن تستوحي من إطلالات النَّجمات أعلاه طرقًا متعددة لارتدائها سواءً في إطلالة كاجوال عصريَّة كما فعلت النَّجمة الجميلة Selena Gomez، أو مظهر عمليّ نهاريّ كالذي اعتمدته الممثَّلة Amanda Seyfried، أو تتألَّقي بها بإطلالة مسائيَّة أخَّاذة كما فعلت كل من Diane Kruger و Jessica Alba، إضافةً إلى أنَّه يمكنك تزيين إطلالاتك بطبعة المربعات كما فعلت الممثَّلة Anne Hathaway التي ارتدت شالاً مطبّعًا في إطلالة يوميَّة بسيطة، فلا يمكن حصر الطُّرق المختلفة لتنسيق هذه الطبعة.

شاهدي صور النَّجمات المتألِّقات بها أعلاه، واستوحي منها مظهرًا مزيّنًا بالمربّعات يتناسب مع ستايلك الشخصيّ.