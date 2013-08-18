«تحالف دعم الشرعية» يدعو للتظاهر الأحد لـ«القضاء على الحكم الإرهابي»

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، السبت، المواطنين إلى التظاهر الأحد، للقضاء على الحكم «الإرهابي»، مؤكدًا أن ما يقوم به «الانقلابيون» من مذابح مروعة وإبادة بشرية ممنهجة للمصريين، خير دليل على أن فشل «الانقلاب». وأضاف التحالف، فى بيان مساء السبت، «قام الانقلابيون الدمويون بحرق وتدمير المساجد وكان آخرها مسجد رابعة العدوية، واليوم يقومون هم وجنودهم من الجيش والشرطة والبلطجية من استكمال التعدي على حرمات وبيوت الله في انتهاك لأحد اشهر مساجد مصر وهو مسجد الفتح». ودعا التحالف الوطني جماهير الشعب إلى الثبات واليقين بنصر الله وأن إرادة الشعوب أقوى من الرصاص، ويدعوهم إلى استكمال ثورتهم السلمية، والنزول الأحد في مسيرات للقضاء على الحكم الإرهابي، بحسب بيانهم. وناشد التحالف جنود وضباط القوات المسلحة الانتصار لشرف العسكرية المصرية، والامتناع عن تنقيذ أوامر القتل، التي هي حرام شرعًا، موضحًا أن من يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم. وحذّر التحالف الوطني الإعلام، الذي وصفه بـ«إعلام الانقلاب»، الذي هو إعلام للكذب والخداع والتحريض أنه شريك في الدم والقتل، وأن انتقام الله عز وجل منهم شديد في الدنيا والآخرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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