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اشتباكات في كفر الدوار بين أنصار مرسي والأهالي في كفر الدوار

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اشتباكات في كفر الدوار بين أنصار مرسي والأهالي في كفر الدوار اشتباكات في كفر الدوار بين أنصار مرسي والأهالي في كفر الدوار
اندلعت اشتباكات بالخرطوش والأسلحة البيضاء، مساء السبت، بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين، والأهالي بمنطقة «السناهرة» بمدينة كفر الدوار بالبحيرة. كان أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين نظموا مسيرة بمنطقة «السناهرة» هتفوا خلالها ضد الفريق أول عبد الفتاح ، القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وطالبوا بمحاكمته، فتصدى لهم أهالي المنطقة، ووقعت اشتباكات بين الطرفين، وتم فض المسيرة. كما ألقت قوات الأمن بالبحيرة القبض على القيادي الإخواني، علي نوفل، الذي تم اتهامه بالشروع في قتل المتظاهرين، والاعتداء على قوات الشرطة في المظاهرات، التي قام بها «الإخوان» يوم 5 يوليو الماضي.

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