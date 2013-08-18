أمن الإسماعيلية ينجح في القبض على عدد من قيادات "الإخوان"

كتب : إنجي هيبة منذ 42 دقيقة

قال اللواء محمد عناني، مدير أمن الإسماعيلية، إنه وفي إطار إعادة فرض الشرعية وسيادة القانون بتكثيف التواجد الأمني لضبط كل صور الخروج عن الشرعية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وتنفيذاً لقرار النيابة العامة في المحضر رقم 2153/2013 إداري قسم ثالث بضبط وإحضار بعض عناصر الإخوان المسلمين وبعض الأعراب الضالعين في واقعة الاعتداء بالاتلاف والسرقة على مبنى المحافظة، والاعتداء على القوات المكلفة بتأمينه وإصابة بعضهم، ووفاة آخرين من المدنيين وإحراق بعض السيارات.

وأضاف أنه تم الدفع بمأمورية برئاسة مدير إدارة البحث الجنائي ـ ضمت ضباط الإدارة وفرع الأمن العام وقوات الأمن المركزي بالإسماعيلية أسفرت عن ضبط اثنين من قيادات تنظيم الإخوان بالإسماعيلية المتورطين في الواقعة والأحداث الجارية، وهما كل من (سليمان.إ.ع، مهندس حر، مقيم عزبة أبوصبيح ــ دائرة مركز القنطرة غرب)، و(محمود.م.إ، عضو مجلس شورى سابق، مقيم شبين الكوم ـ دائرة قسم ثان).

كما تم استهداف كل من (صلاح.أ.م، صاحب شركة مقاولات، مقيم عزبة أبوراجح ـ دائرة مركز أبوصوير)، حيث تبين عدم تواجده بالمنزل، وعثر على سلاح ناري عبارة عن "طبنجة حلوان" عيار 9 مم والتي تبين من الفحص بأنها مرخصة له، و(سليمان.م.س، مقاول، مقيم الإفرنج ـ دائرة قسم أول)، وتبين هروبه، و(محمود.أ.ش، مهندس كهربائي، مقيم روض الصولى ـ دائرة مركز أبوصوير)، وتبين هروبه وقد عُثر بمنزله على جهاز لاب توب، وبعض المستندات "جارٍ فحصها".

وأشار إلى التحفظ على المتهمين والسلاح الناري، وبعرضهما على النيابة العامة باشرت التحقيق وقررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأوضح بأنه وفي ذات الإطار، وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية، مفاداها تواجد بعض الغرباء من المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين بفندق بورسعيد الكائن بشارع الثلاثينى ـ دائرة القسم دون إثبات ذلك بدفتر نزلاء الفندق، وبالدفع بمأمورية أسفرت عن ضبط كل من (أحمد.م.ا، كاتب بشركة الاستثمار والتنمية بالصالحية الجديدة، مقيم عزبة أبوالسيد ـ دائرة مركز القصاصين الجديدة، أحد العناصر النشطة لتنظيم الإخوان المسلمين، مطلوب للتنفيذ عليه في 3 قضايا بتهمة "شيك") و(أحمد.ع.م، حاصل على دبلوم زراعة، مقيم عزبة أبوالسيد ـ دائرة مركز القصاصين، مطلوب للتنفيذ عليه في القضية رقم 4378/2012 جنح التل الكبير والمحكوم فيها بالحبس سنة وكفالة 100 جنيه بتهمة "تبديد")، و(محمد.س.م، محاسب بشركة أدوية، مقيم بذات الناحية، مطلوب للتنفيذ عليه في 5 قضايا بتهمة "تبديد") و(أحمد.س.م، باحث لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، مقيم ذات الناحية، مطلوب للتنفيذ عليه في 5 قضايا بتهمة "تبديد")، و(علي.ح.ح، سائق، ومقيم عزبة العهدة ـ دائرة مركز القصاصين، مطلوب للتنفيذ عليه في 3 قضايا بتهمة "تبديد")، و(عبدالسلام.م.م، حاصل على دبلوم صنايع، مقيم عزبة أبوالسيد ـ دائرة مركز القصاصين).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدير المسؤول عن الفندق، وجارٍ استكمال فحص المتهمين.