بالفيديو .. خطأ فادح لحارس مالاجا يمنح فالنسيا فوزا قيصريا

فالنسيا، (إفي): افتتح فالنسيا مشواره ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بالفوز على خصمه القوي مالاجا بهدف دون رد في القمة التي شهدتها أولى جولات الليجا.

جاء الهدف بأقدام المدافع البرتغالي ريكاردو كوشتا في الدقيقة 64 مستغلا خروجا خاطئا من الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو.

وحقق "الخفافيش" فوزهم الرسمي الأول تحت قيادة المدرب الصربي ميروسلاف ديوكيتش، فيما فشل المدرب الألماني بيرند شوستر في مهمته الرسمية الأولى مع الفريق الأندلسي.

وكان ريال سوسييداد قد قص شريط البطولة بفوز على خيتافي 2-0 ، وتبعه فوز أثلتيك بلباو 3-1 على بلد الوليد.

بينما يبدأ الكبيران برشلونة وريال مدريد مشوارهما الأحد أمام ليفانتي وريال بيتيس على التوالي.