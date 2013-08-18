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اتحاد عمال مصر الحر يثمن موقف الدول العربية الشقيقة المؤيدة للشعب

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اتحاد عمال مصر الحر يثمن موقف الدول العربية الشقيقة المؤيدة للشعب اتحاد عمال مصر الحر يثمن موقف الدول العربية الشقيقة المؤيدة للشعب

أصدر اتحاد عمال الحر عقب اجتماع مجلس إدارته بمحافظة الاسكندرية، بيانا تقدم فيه بالشكر للدول العربية المؤيدة لقرارات المصرية فى حربها ضد الإرهاب مثمنا موقفها العظيم المساند للشعب المصرى.

وأكد على البدرى رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن هذه المواقف ليست بالغريبة عن الدول الشقيقة وأن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أثلجت قلوب كل المصريين وأن مواقف المملكة تكون دائما بجانب الشعب المصرى بغض النظر عن مواقف الدول الأخرى التى تسعى لإثارة الفتنة بالبلاد.

وأكد محمود البندارى عضو مجلس الإدارة أن موقف الدول العربية المشرف - الإمارت العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والبحرين- ووقوفها بجانب مصر شعبا وحكومة لن ينساه الشعب المصرى الذى لا ينسى أبدا من يقف بجانبه وفى نفس الوقت لا ينسى من يسيىء إليه، وسيكون رد الشعب المصرى وحكومته شديد القسوة على كل من سعى لإثارة الفتنة.

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مصر 365

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