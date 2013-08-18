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ائتلافات شبابية بسنورس تتفقد محيط قسم الشرطة تعاوناً مع الأمن بالفيوم

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ائتلافات شبابية بسنورس تتفقد محيط قسم الشرطة تعاوناً مع الأمن بالفيوم ائتلافات شبابية بسنورس تتفقد محيط قسم الشرطة تعاوناً مع الأمن بالفيوم

قام كل من كريم عطاء البشيهى منسق ائتلاف شباب سنورس وعبدالرحمن سالم منسق حملة ابدأ بنفسك، ونائب منسق الائتلاف بجولة تفقدية لمحيط مركز شرطة سنورس للإطلاع على الأحداث والتداعيات التى تحدث لتأمين وحماية المركز.

وفى خلال الجولة تم الاطلاع على الدور الذى يقوم به أهالى سنورس من خلال تشكيل لجان شعبية، لحماية قسم الشرطة والمؤسسات الحكومية والدينية بالمدينة.

وقابل رئيس الائتلاف ونائبه مأمور قسم شرطة سنورس وصرح بأنه يتخذ كل الإجراءات الأمنية، لحماية قسم الشرطة ويساعدهم فى ذلك التعزيزات الأمنية من القوات المسلحة المتواجدة بمحيط المركز.

وعن ما تردد عن إعطاء أسلحة للبلطجية لحماية قسم الشرطة نفى ذلك مشيدا بالدور الأمنى الذى قام به أهالى سنورس والتصدى لأى محاولات هجوم أو تخريب.

يذكر أن مدينة سنورس الوحيدة التى لم يحدث بها أعمال حرق أو تخريب للمنشآت وقسم شرطة سنورس فشلت كل محاولات اقتحامه.

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مصر 365