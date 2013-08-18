الفتح يحصد السوبر السعودي على حساب الاتحاد في مباراة مثيرة

تمكن فريق الفتح من الحصول على لقب كأس السوبر السعودي والتي تقام لأول مرة على حساب فريق اتحاد جدة بعد تغلبه عليه 3-2 في مباراة استمرت إلى 120 دقيقة جمعت بينهما على ستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة مساء السبت.

وواصل الفتح تربعه على عرش الكرة السعودية بعد أن توج بلقب بطولة الدوري لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي.

وافتتح دوريس سالمو التهديف مبكرا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة ولكن تمكن مختار فلاتة من تعديل النتيجة عن طريق ضربة جزاء كان قد حصل عليها بنفسه في الدقيقة 27 من الشوط ذاته.

وفي الشوط الثاني عاد دوريس سالمو ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 72، وفي الوقت الذي كان يستعد فيه الفتح للاحتفال ببطولة السوبر يحتسب الحكم ضربة جزاء أخرى للاتحاد يحولها فلاتة أيضا لداخل الشباك لتمتد المباراة إلى وقت إضافي.

وتشهد المباراة تحولا في مجراها بعد تعرض محمد القاسم مدافع الاتحاد للطرد ليستغل الفتح النقص العددي في صفوف العميد ويتمكن ألتون من تسجيل هدف الفوز والتتويج لصالح فريقه في الدقيقة 112.

بذلك يكون فريق الفتح قد حصل على أول بطولة سوبر سعودي بعد أن حقق المفاجأة الموسم الماضي وتوج بلقب الدوري.