اشتباكات بين الأمن والإخوان بأسيوط والشرطة تلقى القبض على قيادي

دارت اشتباكات في أسيوط بين قوات الجيش والشرطة وأعضاء جماعة الإخوان، الذين أصروا على الاستمرار في التظاهر وتم ملاحقتهم والقبض عليهم ، وعمدت قوات الامن والجيش على تكثيف الكمائن لضبط كل من يحاول كسر حظر التجوال وعمليات الشغب والتخريب بأسيوط .

وألقت قوات الامن القبض على وحيد محمد حسن القيادى بجماعة الأخوان بأسيوط.و كان وحيد احد الأ ذرع المتشددة بجماعة الأخوان بأسيوط وصاحب والمعروف بكثرة مشاكلة فى شوارع أسيوط منها . الاعتداء على المحامى وأمين التنطيم بالعربى الناصرى “محمود بخيت ” والناشط السياسى وعضو حزب التجمع “ممدوح مكرم ” وتم تحرير محاضر ضده آخرها منذ شهر عندما أعتدى على مجموعة من الصحفيين أثناء أداء عملهم وتصويرة فى اعتدائه على المدرسيين المتعقدين فى واقفتهم أمام مبنى دايون المحافظة للمطالبة بتعديل بنود التعقد وضربه للمدرسيين مجاملة للمحافظ الإخوانى انا ذاك على مسمع ومرءة الجميع وتم تحرير عدة محاضر ضدة وأفرجت النيابة عنة بكفالة2000جنيه.