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مؤيدو” مرسي” ينظمون مسيرة ليلية بمطروح

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مؤيدو” مرسي” ينظمون مسيرة ليلية بمطروح مؤيدو” مرسي” ينظمون مسيرة ليلية بمطروح

خرج مؤيدو الرئيس الإخواني المعزول بمدينة مرسى مطروح ، في مسيرة ليلية ، للتنديد بقمع مظاهرات أنصار الإخوان وفض اعتصاماتهم بالقوة وحصارهم بمسجد الفتح برمسيس وللمطالبة بعودة الرئيس المعزول وتطبيق شرع الله كما رددوا الشعارات المؤيدة لمرسي والشرعية والمطالبة بعودة الرئيس المعزول وتطبيق الشريعة .

طافت المسيرة بشوارع زاهر جلال وشارع علم الروم ومنطقة السواني وشارع المحطة بالمنطقة الشرقية من المدينة بعيدا عن الشوارع الحيوية بوسط المدينة التي اعتادوا التظاهر فيها قبل حدوث الاشتباكات مع قوات الأمن خلال الأيام الماضية وتجنبت

ابتعدت المسيرة عن تمركز قوات الأمن وانتشار عناصر الجيش بها ومنع أي تجمعات أو مظاهرات من الاقتراب منها.

 

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