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الزمالك: جنش كان أحد أفضل لاعبي مباراة أورلاندو رغم الرباعية

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الزمالك: جنش كان أحد أفضل لاعبي مباراة أورلاندو رغم الرباعية الزمالك: جنش كان أحد أفضل لاعبي مباراة أورلاندو رغم الرباعية

يعتقد حمادة أنور المدير الإداري للزمالك أن محمود عبد الرحيم جنش ليس مسؤولا عن الأهداف الأربعة التي دخلت مرماه من مهاجمي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم السبت.

وسقط الزمالك أمام مضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بنتيجة 4-1 في ثالث جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت ليأزم موقفه في المجموعة.

وقال أنور لقناة الجزيرة عقب اللقاء: "جنش ليس مسؤولا عن الأهداف الأربعة، فقد لعب مباراة جيدة للغاية".

وأضاف المدير الإداري للقلعة البيضاء "لقد كان جنش أحد أفضل لاعبي الزمالك اليوم".

ولعب جنش على حساب الحارس الأساسي عبد الواحد السيد العائد من الإصابة مؤخرا.

ويحتاج الزمالك للفوز بمبارياته الثلاثة المتبقية في المجموعة من أجل التأهل لنصف النهائي إذ يتذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادله مع غريمه الأهلي.

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