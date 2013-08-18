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مطرانية مغاغة تتهم أنصار مرسي بحرق كنيسة وسرقة محتوياتها

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مطرانية مغاغة تتهم أنصار مرسي بحرق كنيسة وسرقة محتوياتها مطرانية مغاغة تتهم أنصار مرسي بحرق كنيسة وسرقة محتوياتها
أضرم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي النار في كنيسة «مارجرجس وأبوسيفين» بقرية بلهاسة التابعة لمركز مغاغة، وسرقوا محتوياتها، حسبما ذكر مصدر كنسي بمطرانية مغاغة. وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، السبت، بيانًا قالت فيه، إنها رصدت مجموعة من الفيديوهات والصور للاعتداءات على الكنائس، وأوضحت أنها أعمال عنف بالمنيا فقط. وأشارت الكنيسة إلى أن الاعتداءات شملت «حرق كنيسة الأمير تادرس بالمنيا بالكامل، وحرق كنيسة الأنبا موسى الأسود بالمنيا بالكامل، ومحاولات حرق كنيسة مارمينا بالمنيا، وحرق مبنى الخدمات التابع للكنيسة، وحرق ونهب جمعية جنود المسيح (ملجأ البنين)، وحرق ونهب وتكسير مدرسة الأقباط، وحرق مدرسة راهبات القديس يوسف بالمنيا، واستراحة الراهبات بها، وحرق نادي الشبان المسيحيين بالمنيا (نادي الواي)، وحرق منفذ بيع منتجات القوات المسلحة، وصيدلية الأمير، والجامعة، وحرق مطعم الأمير»، بحسب البيان.

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