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«أمن الهيئات» تعيد سيارة تالفة للخدمة بمواصفات جديدة

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«أمن الهيئات» تعيد سيارة تالفة للخدمة بمواصفات جديدة «أمن الهيئات» تعيد سيارة تالفة للخدمة بمواصفات جديدة

أشاد اللواء محمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بمستوى إدارة النقليات بالإدارة العامة، وبمهنيتها العالية وحرصها الدائم على تطوير أسلوب العمل في هذه الإدارة المساندة، سواء من خلال تحفيز منتسبيها للتميز والإبداع، أو الابتكارات والتعديلات والإضافات التي تقوم بها على المركبات المستخدمة لتواكب تطور مسيرة شرطة دبي. جاء ذلك خلال عرض العقيد طارق أحمد محمد كلنتر، مدير إدارة النقليات،.

والرائد حسين علي حسين، رئيس قسم المركبات، السيارة التي قامت ورشة النقليات بتجديدها وإعادتها للخدمة بعد انتهاء عمرها الافتراضي في القوة، بعد أن قام الفنيون والعاملون في إدارة النقليات بصيانتها وتجديدها وعمل بعض الإضافات الهامة وتركيب بعض المعدات التي تستخدم في عملية فض الشغب.

وأثنى اللواء المنصوري على هذا العمل الذي يدل على أن القيادة العامة لشرطة دبي تمتلك عقولاً منتجة، تستطيع العمل والمنافسة والتصنيع والإنتاج وليس للاستهلاك فقط.

 

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