«الهوية» تطلق جائزة الابتكار والإبداع العلمي للمؤسسات والأفراد

اطلقت هيئة الإمارات للهوية جائزة سنوية للابتكار والإبداع العلمي والتطبيقات المؤسسية، تهدف إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص على المساهمة في إعداد البحوث العلمية والتطبيقات العملية في مجال أنظمة الهوية المتقدمة، بما يدعم تطوير منظومة إدارة الهوية "الذكية" في الدولة.

ودعت الهيئة مختلف المؤسسات العامة والخاصة والصروح التعليمية وأفراد المجتمع من خبراء وباحثين وطلاب، إلى المشاركة في جائزة "الهوية" للابتكار والإبداع العلمي، التي تتضمن فئتين هما "جائزة أفضل بحث علمي في مجال أنظمة الهوية المتقدمة"، و"جائزة أفضل تطبيق في مجال أنظمة الهوية المتقدمة"، مشيرة إلى تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة تضم عدداً من الخبراء والمحكمين المحليين والدوليين لتقييم المشاركات.

تكريم الجهات الفائزة

وكشفت الهيئة عن عزمها تنظيم حفل رسمي مطلع العام المقبل، لتكريم الجهات الفائزة بدرع "أفضل تطبيق في القطاع الحكومي" وبدرع "أفضل تطبيق في القطاع الخاص"، بالإضافة إلى مكافأة الفائزين الثلاثة في جائزة "أفضل بحث علمي في مجال أنظمة الهوية المتقدمة" بجوائز نقدية قيّمة، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 100 ألف درهم، والثانية 75 ألف درهم، والثالثة 50 ألف درهم.

وقال الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، إن إطلاق جائزة الهوية للابتكار والإبداع العلمي يندرج في إطار سعي الهيئة لتطوير منظومة الهوية المتقدمة في الدولة، بما يدعم مجتمع واقتصاد المعرفة ويعزّز تنافسية الإمارات عالمياً.

مبادرات هادفة

وأضاف أن هذه الجائزة تشكل واحدة من مبادرات الهيئة الهادفة إلى تشجيع مؤسسات وأفراد المجتمع على المساهمة في تطوير خدمات حكومية وخاصة مبتكرة من خلال الارتقاء بمنظومة تعريف الهويات الشخصية في الدولة وخصوصاً على الشبكات الرقمية، بما يدعم التحوّل الشامل نحو "الحكومة الذكية" في الإمارات.

وأكد الخوري حرص الهيئة وسعيها الدؤوب نحو تقديم أرقى الخدمات الحكومية بما ينسجم مع خطتها الاستراتيجية الحالية 2010 - 2013، وخطتها الاستراتيجية الجديدة 2014 - 2016، وذلك على المستوى المؤسسي الداخلي بشكل خاص وعلى مستوى الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، من خلال توفير تطبيقات تكنولوجية حديثة ومتقدمة يشارك في تطويرها الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة، وبما يخدم المصلحة العامة للدولة ومختلف شرائح المجتمع.

مشاركة ومساهمة

وحضت الهيئة الأفراد والمؤسسات الحريصة على المساهمة في تقدّم ورقي دولة الإمارات، والقادرة على إعداد الأبحاث العلمية وعلى تطوير برمجيات رقمية مبتكرة في مجال أنظمة الهوية المتقدمة، إلى المشاركة في جائزة الهوية للابتكار والإبداع العلمي والمساهمة في تعزيز دور بطاقة الهوية "الذكية" وزيادة استخداماتها وفعاليتها بهدف تسهيل وتبسيط الخدمات في القطاعين الحكومي والخاص.

وأشارت إلى أن الموعد النهائي لتسليم ملف المشاركة في الجائزة هو 30 نوفمبر من العام الجاري، موضحة أن المشاركة في جائزة أفضل بحث علمي في مجال أنظمة الهوية المتقدمة مفتوحة للأفراد سواء كانوا من سكان الدولة أو خارجها، في حين تقتصر المشاركة في جائزة أفضل تطبيق في مجال أنظمة الهوية المتقدمة على الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتواجدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واشترطت الهيئة على المشاركين أن تقدم مشاركاتهم إضافة علمية جديدة وقيّمة في الموضوع محل البحث، مع ضرورة الالتزام بأصول البحث العلمي والمناهج المرعية في هذا الصدد.