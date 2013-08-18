1190 زيارة لمواقع البناء في أبوظبي خلال 2012

نفذت إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي 1190 زيارة تفتيشية على مواقع البناء والتشييد، و34 زيارة لمشاريع البنية التحتية، كما قامت بالتفتيش على54 موقعاً لمساكن العمال المؤقتة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في المواقع الإنشائية وذلك خلال العام الماضي 2012.

كما حررت الإدارة 220 مخالفة لمواقع البناء والإنشاء والهدم لعدم الالتزام بتطبيق إجراءات البيئة والصحة والسلامة الواجب اتباعها والمنصوص عليها في دليل أفضل الممارسات المعتمد من مركز ابوظبي للبيئة والصحة والسلامة، بالإضافة إلى إدراج متطلبات ومعايير السلامة والأمان خلال برنامج الصيانة الدورية التي تقوم بها بلدية مدينة أبوظبي من خلال المقاولين المعتمدين لديها واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات لتعزيز السلامة للحيلولة دون وقوع إصابات للجمهور وتأمين كافة سبل الراحة والرفاهية لهم.

كما تم فحص 10625 آلية ومعدة للرفع الميكانيكي والروافع الخاصة في قطاع البناء والإنشاء، وذلك منذ إطلاق المبادرة النوعية لإدارة البيئة والصحة والسلامة ، الخاصة بالفحص الدوري لمعدات الرفع الميكانيكية والروافع الخاصة بمشاريع البناء والإنشاء والتي تم تعميمها على مراكز الفحص الفني في كل من مصفح أبوظبي, العين والمنطقة الغربية.

ندوة توعوية

كما عقدت الإدارة 14 ورشة وندوة توعوية فنية متخصصة لنظام الصحة والسلامة والبيئة للشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء بمدينة ابوظبي و22 دورة تدريبية لموظفي البلدية حضرها 1304 موظفين..

وأنتجت 7 أفلام توعوية بخمسة لغات للسلامة في مواقع البناء والإنشاء والهدم لشريحة العمال ، تغطي أكثر المخاطر التي تشهدها مواقع الإنشاء مثل عدم الالتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية والإهمال في عمليات الرفع والحفر والعمل في الأماكن المرتفعة دون احتياطات الأمان وعدم الالتزام بالإجراءات في حالات الحريق والطوارئ، وعدم التقيد والالتزام بشروط استخدام التجهيزات والمعدات في الأماكن المغلقة.

كما تم ربط متطلبات البيئة والصحة والسلامة مع النظام الإلكتروني لتراخيص البناء والبنية التحتية في اول مبادرة نوعية على مستوى الدولة والمنطقة بحيث أصبح تقديم خطة البيئة والصحة والسلامة للمشاريع ضمن المستندات الإلزامية للحصول على رخص البناء والصيانة والهدم وأعمال البنية التحتية، فيما حصلت الإدارة على المرتبة الأولى في تقييم التميز على مستوى بلدية مدينة أبوظبي للعام الثاني على التوالي كثمرة لحصادها وإنجازاتها المتميزة.

35 مشروعاً

وكانت ادارة البيئة والصحة والسلامة ببلدية مدينة ابوظبي نفذت خلال النصف الاول من العام الحالي 2013 جولات تفتيشية على 35 مشروعاً لمشاريع البناء والإنشاء الكبرى ، وذلك للتأكد من مدى تطبيق معايير وتدابير البيئة والصحة والسلامة ، في إطار حرص البلدية على دعم الاقتصاد الوطني و التأكد من تطبيق التشريعات والقوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة ولمتابعة توفير بيئة عمل آمنة وصحية وللمحافظة على البيئة وللحد من الحوادث و الإصابات في قطاع البناء والإنشاء.

وشملت الجولات التفتيشية مشاريع المباني والأبراج التجارية التطويرية ومشاريع البنية التحتية والمشاريع الإسكانية التطويرية والمشاريع الحكومية الكبيرة و المشاريع الخدمية والصناعية ومشاريع المتاحف العالمية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لعمل بلدية مدينة ابوظبي ، لتعزيز وتقوية الشراكات الاستراتيجية مع المطورين والاستشاريين والمقاولين في مجال تطبيق معايير السلامة في مشاريع البناء والانشاء بما يقلل من المخاطر المحتملة ويوفر بيئة عمل آمنة وصحية.

وأكدت الإدارة أن هذه الجولات التفتيشية على مشاريع البناء والانشاء الكبرى تعكس المسؤولية المجتمعية لبلدية مدينة ابوظبي وحرصها على تقديم خدماتها بطريقة مسئولة تجاه المجتمع والبيئة وضمان الصحة والسلامة والرعاية لعملائها وشركائها ، وتطوير الأداء البيئي في أنشطتها ومبادراتها.