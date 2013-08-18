انطلاق «نعم للعمل» لتشغيل الطلاب في أبوظبي والعين

أطلق مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مبادرة "نعم للعمل" برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك ضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، "أبشر" لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، حيث تستهدف المبادرة الطلبة المواطنين لتشغيلهم خلال الإجازة الصيفية، بنظام المكافآت والدوام الجزئي في مؤسسات تجارية مُختارة في كل من مدينتي أبوظبي والعين، وذلك منذ الأربعاء الماضي وإلى الخامس من سبتمبر القادم.

وقال المهندس حسين إبراهيم الحمادي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن المبادرة حظيت بإقبال كبير جدا، وإنها تأتي تأكيداً على حرص القيادة الرشيدة على تشجيع الشباب المواطن للاتجاه نحو العمل في القطاع الخاص والانخراط في التخصصات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، معرباً عن شكره وتقديره للرعاية الكريمة التي يوليها سمو الشيخ منصور بن زايد لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ومبادرة "نعم للعمل" التي تعمل على بناء ثقافة العمل في القطاع الخاص لدى مواطني الدولة لاسيما وأنها تُمثل إحدى ثمار المبادرة الرائدة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، "أبشر".

مكافأة مجزية

وأكد مبارك سعيد الشامسي نائب مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أن المبادرة استقطبت نخبة كبيرة من الطلاب والطالبات المواطنين، من طلبة الصف العاشر والحادي عشر، لافتا إلى اختيار 300 منهم للمشاركة فيها والاستفادة من فعالياتها حيث سيتم منحهم مكافأة مجزية، ومؤهلاً معتمداً في خدمات المبيعات والتخصصات الأخرى بما يفتح لهم أبواب المستقبل والنجاح في عالم القطاع الخاص.

وأشار الى أن المبادرة ستوفر للمشاركين فرص التدريب العملي في أربعة مجالات هي المبيعات، وخدمة العملاء، ومراقبة المخازن، واستشارات التجميل، وذلك في مؤسسات تجارية يتم اختيارها بدقة، وبما يضمن تمتعها بنظام عمل متكامل قادر على إكساب الطلبة الخبرات العملية اللازمة لتمكينهم من أداء كافة المهام المتعلقة بالعمل بشكل احترافي كامل.

تحقيق النجاح

وكانت المبادرة انطلقت في معهد الجزيرة للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي بحضور الدكتور عادل العامري المدير التنفيذي لمعهد الجزيرة للعلوم والتكنولوجيا، ومحمد مالادوالا مدير ادارة التخطيط والتطوير في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وأمل الهاجري رئيس فرق الاشراف على المبادرة.

ودعا الدكتور عادل العامري، الطلبة الى الاستفادة من المبادرة وضرورة الالتزام بنظامها مؤكداً أن مبادرة "نعم للعمل" تعمل على تحقيق أهداف عديدة منها تنمية قيمة العمل والشعور بالمسؤولية تجاه الوطن، واكتساب الخبرات والمهارات الوظيفية في مراحل عمرية مبكرة بما يعزز الثقة بالنفس ويحفزهم على إقامة المشاريع التجارية الخاصة، ويحقق طموحات القيادة الرشيدة في شباب الوطن الطموح القادر على تحقيق النجاح في كافة قطاعات العمل.

ومن جهتها قالت أمل الهاجري: إن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أعد فريقاً متكاملا لضمان المتابعة الدقيقة والاشراف الكامل على تنفيذ المبادرة في مختلف مراحلها وخاصة في المؤسسات التجارية التي سيعمل الطلبة فيها وذلك من أجل ضمان سير المبادرة نحو تحقيق أهدافها الوطنية كاملة.