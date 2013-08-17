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رغم حظر التجوال الإخوان ينطلقون بمسيرة الليلة ببنى سويف

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رغم حظر التجوال الإخوان ينطلقون بمسيرة الليلة ببنى سويف رغم حظر التجوال الإخوان ينطلقون بمسيرة الليلة ببنى سويف

انطلقت مسيرة حاشدة عقب صلاة العشاء من مسجد عمر بن عبد العزيز- مقر اعتصام مؤيدى الإخوان- معلنين عدم خوفهم من قرارات الانقلابيين ولا حظر التجوال.

قاد المسيرة الدكتور خالد سيد ناجى عضو مجلس الشورى
> و جابت المسيرة شوارع البحر، عبورا بمسجد السيدة حورية متحديا مدرعات الجيش التى انتشرت على أطراف المدينة.

كانت عددا من أمهات شهداء المحافظة قد اعتلت منصة الإخوان أمام المسجد، مؤكدات صمودهن فى الميدان وتقديمهن لباقى أبنائهن لنيل الشهادة.

ثم عادت المسيرة واستكملت فعاليات الليلة أمام المسجد حتى الحادية عشرة من مساء الليلة.

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مصر 365