مسيرة بمطروح للتنديد بقمع المتظاهرين وحصار مسجد الفتح

خرجت مسيرة ليلية لمؤيدى الإخوان بمدينة مرسى مطروح، للتنديد بفض اعتصامات المؤيدين وقمع مظاهراتهم وحصار المؤيدين بمسجد الفتح برمسيس.

حيث طافت المدينة بشوارع زاهر جلال وشارع علم الروم وبعض الشوارع الأخرى بعيدا عن الشوارع الأكثر حيوية التى اعتادوا المرور بها، وتجنبت المسيرة المرور أو الاقتراب منها بسبب تمركز قوات الأمن وانتشار عناصر الجيش بها، ومنع أى تجمعات أو مظاهرات من الاقتراب منها بعد ما شهدته هذه الشوارع وسط المدينة خلال الأيام الماضية من اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وحمل المتظاهرون صورا للرئيس المعزول واللافتات المؤيدة للشرعية، وردد المشاركون الشعارات المنددة بحكم العسكر واستخدام العنف ضد المتظاهرين، كما رددوا الشعارات المؤيدة لمرسى والشرعية والمطالبة بعودة الرئيس المعزول، وتطبيق الشريعة.

يذكر أن عدد المتظاهرين تراجع بشكل ملحوظ عن المسيرات السابقة، كما فض المعتصمون بشارع المحطة اعتصامهم الذى استمر حوالى 40 يوما، بسبب تراجع إقبال المؤيدين على الاعتصام خلال اليومين الماضيين.