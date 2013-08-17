الهدوء يسود المنيا بعد ليلة من التخريب والتظاهرات

بعد ليلة عصيبة قضاها أهالى المنيا وملوى وبعض المراكز الأخرى مليئة بإشعال النيران والتخريب والتظاهرات وترويع الأمنيين، قضى اليوم أهالى المنيا ليلة هادئة لم يظهر فيها الإخوان سوى فترات صغيرة جدا عقب صلاة العشاء فى مسيرة انطلقت من مسجد الرحمن، لكنها لم تستمر كثيرا ثم عادت من حيث انطلقت، بينما اليوم وبعد حالة الفزع قرر الأهالى الخروج عن الصمت والخوف بجميع المراكز، وقرروا حماية ممتلكات الدولة وممتلكاتهم الخاصة، بالنزول أمام منازلهم للتصدى لأى أعمال تخريب.

ومن ناحية أخرى بدأ الأمن فى استعادة ما تم سرقته والقبض على المتورطين فى اقتحام المراكز، وإشعال النيران فى الكنائس، حيث تم ضبط أكثر من 25 شخصا متهمين بحرق الكنائس وترويع الآمنين، كما تم ضبط أسلحة نارية وبيضاء.

وفى نفس السياق فقد عززت القوات المسلحة الأجهزة الأمنية من خلال مدرعتين تابعتين للقوات المسلحة فى شوارع مدينة ملوى، التى تعرضت للإرهاب بالأمس من سرقة وإحراق ونهب للمحلات.

فيما سادت حالة من الطمئنينة بين المواطنين فى سمالوط بعد تحليق الطائرات فوق سماء المدينة.