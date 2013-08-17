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نجم سوسيداد: يجب أن نفكر في الموت من أجل الفوز على ليون

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نجم سوسيداد: يجب أن نفكر في الموت من أجل الفوز على ليون نجم سوسيداد: يجب أن نفكر في الموت من أجل الفوز على ليون

سان سباستيان، (إفي): تعهد المكسيكي كارلوس فيلا نجم ريال سوسييداد الإسباني بأن فريقه "سيلعب على الفوز" امام خصمه أوليمبك ليون الفرنسي "حتى آخر دقيقة".

وسيلتقي ريال سوسييداد بليون في مباراتي ذهاب وإياب، أولهما بإسبانيا وثانيهما بفرنسا، بالملحق المؤهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2013-2014.

وافتتح الفريق الباسكي بطولة الدوري الإسباني اليوم بفوز على ضيفه خيتافي 2-0 ، وسجل فيلا أول أهداف الليجا بطريقة رائعة بعد أن أسقط الكرة من فوق حارس الخصم.

وعقب اللقاء صرح لاعب أرسنال الإنجليزي السابق "مواجهة ليون ستكون صعبة، لكن يجب أن نفكر في الموت من أجل الفوز".

وشدد الجناح اللاتيني على أن الفوز على خيتافي في افتتاحية الليجا يمنح فريقه جرعة ثقة قبل الملحق الأوروبي، كما أبدى سعادته بهدفه الشخصي وبصناعته للهدف الثاني، لكنه شدد على أن "الأولوية للفوز".

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