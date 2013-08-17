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صور..حملات أمنية مكثفة داخل وخارج بورسعيد

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صور..حملات أمنية مكثفة داخل وخارج بورسعيد صور..حملات أمنية مكثفة داخل وخارج بورسعيد
بورسعيد – عبد الرحمن بصلة :
منذ 1 ساعة 30 دقيقة

كثفت مديرية أمن بورسعيد من تواجدها بالشارع البورسعيدى عند مداخل المدينة وفى قرى غرب وجنوب المدينة وفى الميادين والشوارع وتم عمل أكمنة ثابتة ومتحركة بعد إطلاق أعيرة نارية على بعض الضباط والجنود المتواجدين بشارعى صفية زغلول ومحمد على وعلى مقهى بالشارع لإشاعة الخوف.

وقام اللواء سيد جاد الحق مدير الأمن بجولة سريعة فى كافة المناطق للاطمئنان على القوات وطمأنة المواطنين ، كما قامت المديرية بحملات أمنية مكثفة بمختلف الميادين والمحاور صباح السبت بهدفه بث روح الطمأنينة فى نفوس المواطنين وضبط كافة المخالفات وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب عمل إجرامى.
> وأكدت القيادات الأمنية بالمحافظة استعدادهم التام لمواجهة أى مخاطر فى سبيل إستعادة الأمن والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وطالب مدير الأمن بتكثيف التواجد المرورى بشوارع المدينة ثم قام بالمرور على كمين شادر عزام بدائرة قسم الجنوب وطالب بتطوير الخدمات الأمنية بالمنطقة نظرا لأهميتها وتلاحمها مع الحدود الإدارية لمحافظة الشرقية، وأبدى أهالى المنطقة سعادتهم وأكدوا مساندتهم الكاملة لجهاز الشرطة.

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