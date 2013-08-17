أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

"الإبداع" و"المهن السينمائية" تشكران الفضائيات لاستجابتها لدعوة وقف المسلسلات التركية

Google+ Print
"الإبداع" و"المهن السينمائية" تشكران الفضائيات لاستجابتها لدعوة وقف المسلسلات التركية "الإبداع" و"المهن السينمائية" تشكران الفضائيات لاستجابتها لدعوة وقف المسلسلات التركية

كتب : شريف حسين منذ 58 دقيقة

توجهت جبهة الإبداع المصري ونقابة المهن السينمائية المصرية، في بيان مشترك بينهما، بالأصالة عن نفسها وبالإنابة عن جموع الفنانين والمثقفين في ، بالشكر لكل القنوات المصرية التي استجابت لنداء الجبهة وقامت بوقف عرض المسلسلات التركية تضامنا مع رفض الشعب المصري وحكومته السياسة الكريهة، بحسب وصف الجبهة، وتدخلها في الشأن المصري الداخلي وانحيازها لتنظيم الإخوان وعنفه الممنهج.

كما وجهت الجبهة والنقابة الشكر لجموع الشعب التركي والمعارضة التركية وفناني تركيا الشرفاء لموقفهم الموضوعي والشريف تجاه ثورة مصر في 30 يونيو وانحيازهم لإرادة الشعب المصري ضد جماعة إرهابية تحاول فرض إرادتها بالقوة على الشعب المصري العريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية