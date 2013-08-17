"الإبداع" و"المهن السينمائية" تشكران الفضائيات لاستجابتها لدعوة وقف المسلسلات التركية

كتب : شريف حسين منذ 58 دقيقة

توجهت جبهة الإبداع المصري ونقابة المهن السينمائية المصرية، في بيان مشترك بينهما، بالأصالة عن نفسها وبالإنابة عن جموع الفنانين والمثقفين في مصر، بالشكر لكل القنوات المصرية التي استجابت لنداء الجبهة وقامت بوقف عرض المسلسلات التركية تضامنا مع رفض الشعب المصري وحكومته السياسة الكريهة، بحسب وصف الجبهة، وتدخلها في الشأن المصري الداخلي وانحيازها لتنظيم الإخوان وعنفه الممنهج.

كما وجهت الجبهة والنقابة الشكر لجموع الشعب التركي والمعارضة التركية وفناني تركيا الشرفاء لموقفهم الموضوعي والشريف تجاه ثورة مصر في 30 يونيو وانحيازهم لإرادة الشعب المصري ضد جماعة إرهابية تحاول فرض إرادتها بالقوة على الشعب المصري العريق.