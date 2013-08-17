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ريال مدريد يدخل مباراته الأولى في الموسم دون 5 من لاعبيه

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ريال مدريد يدخل مباراته الأولى في الموسم دون 5 من لاعبيه ريال مدريد يدخل مباراته الأولى في الموسم دون 5 من لاعبيه

مدريد، (إفي): أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد اليوم قائمة الفريق الذي يواجه ريال بيتيس الأحد في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني.

وغاب عن القائمة، التي ضمت 20 لاعبا سيستبعد منها لاعب أو اثنان قبل المباراة، المصابون الفرنسي رافائيل فاران وأسيير إيارامندي وتشابي ألونسو والروسي دينيس تشيرشيف، فضلا عن البرتغالي فابيو كوينتراو الذي طلب الرحيل عن النادي الملكي.

وأصيب تشيرشيف مع منتخب بلاده يوم الأربعاء الماضي، فيما يتعافى فاران من إصابة في الركبة، وهي نفس المرحلة التي يمر بها تشابي ألونسو الذي خضع مؤخرا لعملية فتاق، بينما يعاني إيارامندي من مشكلات عضلية.

وطلب كوينتراو من المدرب والنادي الرحيل، وعلق أنشيلوتي على ذلك بقوله "علينا أن نبحث مركز الظهير الأيسر لأن كوينتراو طلب الرحيل وغدا لن يكون القرار".

وضمت القائمة كلا من إيكر كاسياس ودييجو لوبيز وتوماس ميخياس لحراسة المرمى، وداني كارباخال وألفارو أربيلوا وسرخيو راموس وناتشو ومارسيلو للدفاع، وكاشيميرو وسامي خضيرة ولوكا مودريتش وكاكا ومسعود أوزيل وإسكو ودي ماريا للوسط، وكريستيانو رونالدو وخيسي وألفارو موراتا وكريم بنزيمة.

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