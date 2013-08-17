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ليفربول يعلن انتهاء أزمة سواريز

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ليفربول يعلن انتهاء أزمة سواريز ليفربول يعلن انتهاء أزمة سواريز

أعلن بريندن رودجرز المدير الفني لفريق ليفربول عن نهاية ازمة مهاجم الفريق لويس سواريز بعد أن قرر اللاعب البقاء مع ناديه حسب ما صرح المدرب.

وكان سواريز قد عبر عن رغبته بالرحيل إلى أرسنال وهو ما رفضه ليفربول لتنشب أزمة بين اللاعب وناديه.

وقال رودجرز في مؤتمره الصحفي "أنا راض تماما عن الطريقة التي انتهت بها الأمور ونحن كناد ننظر للمستقبل الآن".

وكان ليفربول قد حقق فوزا صعبا على ستوك سيتي بهدف نظيف في افتتاحية الدوري وشاهد المهاجم الأوروجوياني المباراة من المدرجات إذ يواجه عقوبة الإيقاف لمدة 6 مباريات.

وعن ذلك تحدث رودجرز قائلا "هو جزء من الفريق وتصرف الجماهير كان حضاريا، هو عاد للفريق مبتسما وسعيدا وسنتخطى ما حدث".

يذكر أن لويس سواريز قد عاد للتدرب مع فريقه يوم الجمعة بعد أن اعتذر عما بدر منه خلال الفترة الماضية.

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