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مارسيليا يواصل انطلاقته الناجحة في الدوري الفرنسي

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مارسيليا يواصل انطلاقته الناجحة في الدوري الفرنسي مارسيليا يواصل انطلاقته الناجحة في الدوري الفرنسي

واصل فريق مارسيليا انطلاقته الناجحة في الدوري الفرنسي بتحقيقه فوزه الثاني في البطولة على حساب ضيفه إيفيان تونون جايار بهدفين دون رد في الأسبوع الثاني من المسابقة.

وكان مارسيليا قد حقق فوزا كبيرا خارج ملعبه 3-1 على جانجون ليحقق العلامة الكاملة حتى الآن.

ووصل الثنائي باييه وجينياك تألقهم مع الفريق إذ سجلا الـ5 أهداف التي سجلها مارسيليا في الدوري حتى الآن.

وتقدم جينياك في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول فيما أضاف باييه المنتقل حديثا لصفوف الفريق الهدف الثاني في الدقيقة 67 لتنتهي بفوز مارسيليا بهدفين دون رد.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد مارسيليا إلى 6 نقاط مطاردا ليون الذي يعتلي الصدارة بنفس الرصيد من النقاط ولكن بمعدل أهداف أفضل.

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