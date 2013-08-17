6 أيام تفصل فاران عن العودة لريال مدريد

(إفي) أكمل المدافع الفرنسي رافائيل فاران نجم فريق ريال مدريد الإسباني برنامجا علاجيا للتعافي من إصابة بالركبة اليمنى، لتتبقى له ستة ايام للاندماج مع زملائه في التدريبات الجماعية، بحسب ما أكده مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وخضع فاران لعملية جراحية في الـ12 من مايو الماضي، ومن حينها لم يشارك في أي مباراة، كما تغيب عن التدريبات الجماعية باستثناء تدريب في معسكر الولايات المتحدة.

وبعد العودة من المعسكر الأمريكي، خضع فاران لبرنامج منفرد لسرعة تأهيله خلال أسبوع من انطلاق الموسم الجديد، حيث أدى تدريبات بصالة الالعاب البدنية وبالكرة داخل ملاعب مصغرة.

ووفقا لأنشيلوتي، فإن فاران اختتم أربعة ايام من برنامجه التأهيلي الاخير، وتتبقى له ستة ايام لينضم للمران الجماعي.

ويفتتح ريال مدريد مبارياته بالليجا غدا الأحد بملعبه سانتياجو برنابيو امام ريال بيتيس.