أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. يونايتد يبدأ مشواره نحو اللقب برباعية جميلة في سوانزي

Google+ Print
بالفيديو .. يونايتد يبدأ مشواره نحو اللقب برباعية جميلة في سوانزي بالفيديو .. يونايتد يبدأ مشواره نحو اللقب برباعية جميلة في سوانزي

افتتح مانشستر يونايتد حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مشواره في المسابقة باكتساح مضيفه سوانزي سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت.

وقاد ديفيد مويس مباراته الأولى في الدوري مع مانشستر يونايتد بعد أن حل بديلا لمواطنه المعتزل أليكس فيرجسون.

وافتتح روبين فان بيرسي أهداف المباراة في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول بطريقة رائعة قبل أن يضيف داني ويلباك الهدف الثاني بعدها بدقيقتين فقط.

وفي الشوط الثاني عاد فان بيرسي ليضع الهدف الثاني له والثالث لفريقه بتسديدة رائعة بيسراه في الدقيقة 72، واستطاع وليفريد بوني تقليص الفارق لسوانزي في الدقيقة 82.

وقبل نهاية المباراة أضاف داني ويلباك الهدف الرابع لمانشستر يونايتد بطريقة رائعة واضعا كلمة النهاية في المباراة.

بتلك النتيجة يحصد مانشستر يونايتد أول 3 نقاط له في سباق الدوري محتلا بهم الصدارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر