بالفيديو .. يونايتد يبدأ مشواره نحو اللقب برباعية جميلة في سوانزي

افتتح مانشستر يونايتد حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مشواره في المسابقة باكتساح مضيفه سوانزي سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت.

وقاد ديفيد مويس مباراته الأولى في الدوري مع مانشستر يونايتد بعد أن حل بديلا لمواطنه المعتزل أليكس فيرجسون.

وافتتح روبين فان بيرسي أهداف المباراة في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول بطريقة رائعة قبل أن يضيف داني ويلباك الهدف الثاني بعدها بدقيقتين فقط.

وفي الشوط الثاني عاد فان بيرسي ليضع الهدف الثاني له والثالث لفريقه بتسديدة رائعة بيسراه في الدقيقة 72، واستطاع وليفريد بوني تقليص الفارق لسوانزي في الدقيقة 82.

وقبل نهاية المباراة أضاف داني ويلباك الهدف الرابع لمانشستر يونايتد بطريقة رائعة واضعا كلمة النهاية في المباراة.

بتلك النتيجة يحصد مانشستر يونايتد أول 3 نقاط له في سباق الدوري محتلا بهم الصدارة.