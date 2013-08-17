بالفيديو .. جلادباخ يدك هانوفر بثلاثية

(إفي): حصد بروسيا مونشنجلادباخ فوزه الأول اليوم السبت في بطولة الدوري الألماني بعد تغلبه على ضيفه هانوفر بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية للبوندسليجا.

وأنهى مونشنجلادباخ اليوم معوضا خسارته في الجولة الافتتاحية أمام حامل اللقب بايرن ميونخ 3-1 في أليانز أرينا، بأهداف ماكس كروس وكريستوف كرامر والبلجيكي فيليب دايمس من ركلة جزاء في الدقائق 20 و53 و60.

وبنقاطه الثلاث الأولى تقدم مونشنجلادباخ إلى المركز التاسع، فيما فشل هانوفر في تحقيق انتصاره الثاني بعد أن هزم ضيفه فولفسبورج بهدفين قبل أسبوع، ليبقى متخلفا عن مضيفه اليوم بفارق مركز واحد نتبجة رصيد الأهداف.