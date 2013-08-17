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الملياردير السودانى محمد إبراهيم ينتقد الرؤساء الأفارقة المسنين

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الملياردير السودانى محمد إبراهيم ينتقد الرؤساء الأفارقة المسنين الملياردير السودانى محمد إبراهيم ينتقد الرؤساء الأفارقة المسنين

انتقد الملياردير السودانى محمد إبراهيم الذى تقدم مؤسسته جائزة قيمتها خمسة ملايين دولار إلى رؤساء الدول الأفارقة المنتخبين ديمقراطيا والذين أثبتوا جدارتهم فى الحكم، السبت القادة الأفارقة للقارة المسنين الذين يحتكرون السلطة على حساب الشبان.

وفى كلمة ترحيب بالرئيس نلسون مانديلا، قال موإبراهيم الذى جمع ثروته من قطاع الاتصالات إن متوسط عمر الرؤساء الأفارقة هو 60 عاما فى قارة يشكل من هم دون الـ19 نصف سكانها، ثم قارن أفريقيا بالولايات المتحدة.

وقال إن الرئيس باراك "أوباما أصبح رئيسا فى السابعة والأربعين من عمره وبيل كلينتون فى السادسة والأربعين" وأضاف أن "هؤلاء الأشخاص المنتخبين فى عقدهم الرابع يقودون بلدا لا يعتبر أكبر قوة فى العالم فقط، بل لديه ناتج داخلى يبلغ ألف مليار دولار فى السنة أى ما يفوق 15 مرة الإنتاج الاقتصادى لأفريقيا بأكملها".

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