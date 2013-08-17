رباعية أورلاندو الخسارة الأكبر في تاريخ الزمالك بدور المجموعات

الرباعية التي تلقاها الزمالك من أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات هي أكبر خسارة تلقاها الفريق الأبيض في تاريخ مشاركاته في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الزمالك المشاركة في البطولة بنظامها الجديد في النسخة الأولى عام 1997 لتمتد وتصبح 9 مشاركات ببطولة 2013 الحالية.

وكانت أكبر خسارة تلقاها الزمالك في هذا الدور من أسيك ميموزا الإيفواري عام 2008 بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما في أبيدجان حتى تمكن أورلاندو بايرتس من كسر هذا الرقم بعد فوزه 4-1 على الفريق الأبيض.

خسارة اليوم هي ثالث أكبر خسارة يتلقاها الفريق ذو الخمسة ألقاب إذ لا تعتبر الأكبر للزمالك في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال إفريقيا إذ خسر بنتيجة مماثلة من الجيش الرواندي عام 2004 بالإضافة للخسارة الشهيرة من كوتوكو الغاني 5-1 عام 1987.