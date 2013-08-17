«البلدية» تعدّل نماذج إدارتي السلامة والتدقيق

| كتب محمد أنور |

>أصدر مدير عام بلدية الكويت بالوكالة محمد غزاي العتيبي التعميمين الإداريين 313-314 بشأن اعتماد نماذج ادارتي السلامة والتدقيق بناء على توصيات اللجنة الدائمة للمخالفات البلدية المشكلة بالقرار الاداري رقم 531 لسنة 2011 برئاسة المستشار خالد العبيد مدير الادارة القانونية.>وقالت المهندسة عواطف المطرود مدير إدارة التنسيق ومقرر لجنة المخالفات البلدية بأن اللجنة كلفت من قبل مدير عام البلدية بتنقيح ومراجعة وتطوير جميع النماذج المعمول بها بالادارات الست لافرع البلدية بالمحافظات سواء من الناحية القانونية أوالفنية وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى للجنة المنوط بها وفقا لقرار تشكليها.>وأضافت بأن النماذج المعمول بها بأفرع البلدية بلغت مايقارب 150 نموذجا قامت اللجنة بتنقيح وتطوير نماذج ادارة السلامة التي تبلغ حوالي 25 نموذجا تقريبا ومنها على سبيل المثال شهادة السلامة، محضر إثبات مخالفة لائحة انظمة السلامة الافراج عن اصل الكفالة المصرفية رخصة السلامة والتشوين.>وأوضحت أن اللجنة قامت بتحديث نماذح إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية والتي بلغت 30 نموذجا تقريبا ومنها على سبيل المثال نموذج رسوم شهادة الأوصاف، الكشف الفني على القار إيصال وتقوية التيار الكهربائي، محضر اثبات مخالفة بناء وذلك بما يتماشى مع قوانين البلدية ولوائحها المعدلة مع احكام العملية الرقابية على استخدام تلك النماذج للعمل بها بشكل موحد بكافة افرع البلدية بالمحافظات كما أن اللجنة استمعت إلى آراء بعض مديري الإدارات المعنيين بذلك باجتماعات اللجنة قبل اعتماد تلك النماذج بشكل نهائي.>وذكرت أن التعميمين الإداريين تضمنا العمل بتلك النماذج من تاريخ صدور التعميمين مع تكليف ادارة نظم المعلومات باتخاذ اللازم بصفة عاجلة لإعداد برامج الكترونية لتلك النماذج على الوجه المطلوب بالإضافة إلى تكليف إدارة المستودعات بصفة عاجلة باتخاذ اللازم نحو النماذج المطبوعة على شكل دفاتر وملصقات.